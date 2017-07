Anyagilag is az európai elitbe kerülhet Hanga Ádám

A spanyol Baskonia vasárnap jelentette be honlapján, hogy Hanga Ádám elfogadja a klub által ajánlott három évre szóló szerződést. Az eurohoops.net korábbi értesülései szerint a kontraktus 7,5 millió eurós összegről szól. Azaz, ha a magyar kosárlabdázó valóban elfogadja az ajánlatot, az éves fizetése 2,5 millió euró lesz, nagyjából 775 millió forint. Ezzel a keresettel a magyar válogatott kosárlabdázó fel is kerülhet a legjobban kereső magyar sportolók nem hivatalos top 5-ös listájára, méghozzá annak is a harmadik helyére.

Kép forrása: euroleague.net

Amikor májusban a magyar kosárlabdázót megválasztották az Euroliga 2016-17-es idény legjobb védőjének, benne volt a levegőben, hogy az NBA is elérhető, legalábbis innen Magyarországról úgy tűnt. A tengerentúli híreket azonban hamar felváltották a nagy európai klubok érdeklődéséről szóló pletykák. Majd jött a 2,5 milliós éves fizetést nyújtó barcelonai ajánlat, amelyet azonban a Baskonia Vitoria Gasteiz is megad, így jelenleg úgy tűnik, hogy Hanga Ádám marad Spanyolországban, a Baskonianál.

De mekkora összeg ez a 2,5 millió euró az európai kosárlabdában?

Röviden: ez egy topfizetés! Habár az Európában játszó kosarasok fizetései nem nyilvánosak és csak pletykákra és kiszivárgott információkra lehet hagyatkozni (nem úgy mint az USA-ban), de ezek alapján kijelenthető, hogy Hanga Ádám az elitbe kerülhet ezzel a fizetéssel. Az euroleagueadventures.com két munkatársa (Fersu Yahyabeyoglu és Mark Porcaro) 2015 szeptemberében közzétett egy listát, hogy a 2015-16-os idényben az Euroligaban (ami egyébként Európa legerősebb kosárlabda sorozata) résztvevő csapatok játékosai mekkora fizetést kapnak. Az akkori toplista első 10 helyezettje 26 millió eurót keresett. Csak összehasonlításképpen az észak-amerikai profi kosárlabdaligában, az NBA-ban erre az időszakra a top 10 fizetés összértéke 222 millió dollár volt (2015-ös szeptemberi dollár euró árfolyamon ez 191 millió eurót jelent). Más dimenzió…

A 2015-16-os becsült fizetések rangsorában a magyar kosárlabdázó az ötödik helyen szerepelne, holtversenyben további másik három játékossal. Jelenleg az alábbi listában szereplő játékosok közül már nem mindenki a feltüntetett klubban szerepel. Joel Freelandnek lejárt a szerződése és minden bizonnyal elhagyja Oroszországot, Nenad Krstic és Tyrese Rice még Európában, de már más klubban játszanak, előbbi Szerbiában a Partizannál, amíg utóbbi a spanyol Barcelonában (még). Milos Teodosic viszont már a Los Angeles Clippers játékosa (2017. július 6-án jelentették be), tehát ő a tengerentúlon folytatja.

Ugyanakkor, hogy ne csak 2015/16-os adatokra támaszkodjunk utánajártunk, hogy a 2016/17-es Euroligát megnyerő török Fenerbahce játékosainak, mekkora a fizetése. Felkutatva a különböző törökországi híroldalakat és közben ismerkedve a török nyelv szépségeivel arra jutottunk, hogy a 13 játékos és a vezetőedző bérére közel 17 millió eurót (5,2 milliárd forintot) költött a Fenerbahce a 2016/17-es évadban. Hanga Ádám a 2,5 millió eurós éves fizetésével a bajnok török klubnál is a legjobbak között lenne. Konkrétan a harmadik helyet szerezné meg.

A fenti táblázatból Ekpe Udoh és Bogdan Bogdanovic már nem a Fener játékosa. Mindkét kosárlabdázó az NBA-ba szerződött, előbbi az Utah Jazz csapatát, amíg utóbbi a Sacramento Kings együttesét fogja erősíteni. Az előbb említett két játékos és a korábban említett Milos Teodosic is a korábbi fizetésük többszöröséért fog játszani az Egyesült Államokban:

Bogdan Bogdanovic –27 millió dollár (3 évre) /forrás: basketball-reference.com/

Milo Teodosic – 12,3 millió dollár (2 évre) /forrás: twitter.com, Adrian Wojnarowski/

Ekpe Udoh- 6,5 millio dollár (2 évre) /forrás: twitter.com, Shams Charania/

Ezzel a körülbelül 775 millió forintos éves keresettel a Baskonia csapatkapitánya felkerülhet a legjobban kereső magyar sportolók közé is. A harmadik helyre berobbanó Hanga Ádámot két labdarúgó előzi meg. Egyes információk szerint a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya, az Al Wahdaban (Egyesült Arab Emírségek) játszó Dzsudzsák Balázs éves keresete 3,36 millió euróra rúghat, amíg a kínai Changchun Yataiban játszó Huszti Szabolcs 3 millió eurós (egyes információk szerint 3,3 millió euró) éves fizetésért hagyta el a német Eintracht Frankfurt csapatát.

A 2,5 millió euró több fronton is képviselteti magát a magyar kosárlabdában, mint ahogy arról korábban írtunk, 2016-ban a legnagyobb költségvetésből gazdálkodó Szolnoki Olaj is hasonló összegből gazdálkodott. Habár abban az esetben a teljes csapat költségvetése volt 780 millió forint.

FRISS: hétfőn érdekes hírek jelentek meg a spanyol Mundo Deportivo oldalán, miszerint Hanga Ádám feljelentette klubját a spanyol kosárszövetségnél mert az tartozik neki 200 ezer euróval (vonatkozó írások itt és itt). A Baskonia ezt cáfolta (itt). Rövid összefoglalót magyarul itt olvashat.